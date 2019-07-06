Вечером, 5 июля, в швейцарской Лозанне состоялся очередной этап Бриллиантовой лиги. Белорусская прыгунья в высоту Карина Таранда показала блестящий результат — 2.00 м и стала серебряным призером соревнований.

Об этом Телеграфу сообщила вице-президент Белорусской федерации легкой атлетики Мария Бадич.

К слову, спортсменка не только переписала свое личное достижение, но и повторила рекорд Беларуси, который был установлен Татьяной Шевчик в далеком 1993 году.

Данный результат еще больше упрочил лидирующую позицию спортсменки в молодежном европейском рейтинге среди прыгуний в высоту, а также переместил на третью позицию взрослого топ-листа Европы.

Чуть выше сумела прыгнуть только Мария Ласицкене — 2.02 м, а бронзовым призером «бриллиантового» турнира стала болгарская атлетка Мирела Демирева — 1.97 м.