Международные резервные активы Беларуси на 1 июля, по предварительным данным, составили $8 млрд 290,7 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За июнь золотовалютные резервы выросли на $200,7 млн (на 2,5%) после роста в мае 2019 года на $521,6 млн (на 6,9%).

В июне правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $250 млн.

Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Кроме того, актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму около $70 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.