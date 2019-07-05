Обвинение предъявлено десятикласснику.

Следственный комитет закончил расследование двойного убийства в столбцовской средней школе №2.

В феврале этого года 15-летний десятиклассник во время урока ударил ножом учительницу истории и одиннадцатиклассника, а также ранил двух учеников, попытавшихся его остановить.

По информации следствия, незадолго до убийства обвиняемый ударил молотком своего одноклассника. Как сообщалось ранее, при личном досмотре в его рюкзаке был найден молоток, петарды и дымовые шашки. После этого, как пишет СК, «демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим», он нанес не менее двух ударов ножом учительнице, а также ранил двух одноклассников, которые пытались его остановить. Затем в другом кабинете подросток нанес удары ножом ученику 11-го класса.

Позднее он угрожал ножом замдиректора школы и учителю биологии. Спустившись в вестибюль, подросток угрожал ножом однокласснице и поцарапал ей шею. После этого скрылся. Он был задержан спустя несколько часов в подъезде одного из жилых домов.

После задержания подросток долго отказывался давать показания. Лишь через неделю СК сообщил, что он начал говорить со следователями. Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что обвиняемый мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Окончательное обвинение предъявлено по трем статья уголовного кодекса: убийство лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушение на убийство с особой жестокостью из хулиганских побуждений, особо злостное хулиганство. Первые обвинения были предъявлены еще в конце марта. За это время к ним прибавилась статья за особо злостное хулиганство.

Обвиняемый признал вину частично. Он находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру.

В соответствии со ст. 116 Уголовного кодекса, несовершеннолетнему, совершившему несколько преступлений, в т.ч. особо тяжкие, в возрасте от 14 до 16 лет, не может быть назначено наказание больше 13 лет лишения свободы.