Трое жителей Дзержинского района за выдуманный долг угрожали односельчанину убийством, сообщает СК.

26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша вступили в преступный сговор и под предлогом необходимости погашения надуманных долговых обязательств угрожали убийством 29-летнему односельчанину.

Ночью они на автомобиле приехали к дому потерпевшего. Под угрозой применения насилия принудили залезть в багажник и вывезли в лесной массив.

Угрожая физической расправой, дали ему лопату и заставили выкопать яму. Потом с целью устрашения засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов США. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню.

Сейчас трое сообщников находятся под стражей. Их обвиняют в вымогательстве. Но окончательное решение о квалификации незаконных действий следователи примут по итогам расследования.