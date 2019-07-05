В Минск прибудет один из лучших оркестров мира

В Минске состоится XIV Международный фестиваль Юрия Башмета. В белорусскую столицу прибудет один из лучших оркестров мира.

Зрители фестиваля смогут наблюдать Королевский филармонический оркестр Лондона, который включает в себя 80 уникальных музыкантов. Коллектив оркестра является одним из лучших в мире.

Художественный руководитель фестиваля пианист и дирижер Ростислав Кример подчеркнул, что приезд целого коллектива столь высокого уровня является для Беларуси грандиозным событием. Белорусская публика услышит одновременно несколько раритетных скрипок.

Королевский оркестр прибудет в Минск на один день и исполнит шедевры мировой классической музыки.

Оркестр был создан в 1946 году Томасом Бичемом, а в 60-е Елизавета II удостоила коллектив статуса «королевский».

Оркестр не только исполняет классическую музыку, но часто проводит различные эксперименты и записывает совместно с рок-группами. Гимн Лиги чемпионов УЕФА также исполнен данным оркестром.

Фото: © Белновости; rpo.co.uk