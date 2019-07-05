Сразу два уголовных дела по факту получения и дачи взятки возбуждено по материалам проверки управления по борьбе с экономическими преступлениями областного милицейского ведомства. Фигурантами стали руководители торговых организаций.

26 июня 2019 года директор Гомельского филиала «Гомельское областное потребительское общество», находясь в административном здании комбината общественного питания, была задержана оперативниками с поличным, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Руководитель подозревается в получении взятки в сумме 1000 рублей от директора частного торгового унитарного предприятия за благоприятное решение вопросов, входящих в её компетенцию.

Что касается директора частного предприятия, то 45-летний житель Гомельщины подозревается в даче взятки должностному лицу за принятие положительного решения в пользу организации, которой он руководит.

Максимальное наказание за получение взятки — 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, за дачу взятки – 5 лет лишения свободы.