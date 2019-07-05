В Беларуси увеличили размер выплат охотникам за добытого дикого кабана — с двух до пяти базовых величин за каждое животное. Изменения предусмотрены постановлением Совмина 2 июля 2019 года № 450, сообщает TUT.BY со ссылкой на Минлесхоз.

Власти рассчитывают, что повышение выплат поможет не допустить распространения в Беларуси африканской чумы свиней и других опасных болезней животных.

Так, охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста) с момента официального опубликования постановления пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать 5 базовых величин (127,5 рубля). До изменений сумма выплат составляла 2 базовые величины (51 рубль). «Это негативно сказывалось на темпах изъятия дикого кабана», — отмечают в Минлесхозе.

При этом пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе 2 базовые величины, которые предусмотрены компенсационными выплатами, за каждое добытое животное.