Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства принял Совет Министров от 1 июля 2019 года №437.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, увеличится сумма утильсбора для физлиц, которые ввозят автомобиль на территорию Беларуси для личного пользования. Если авто не старше 3 лет, то владельцу придется заплатить Br544,5, для машин старше 3 лет — Br816,7. Столько же будет стоить утильсбор и для электромобилей.

Для грузовиков цена утилизационного сбора будет рассчитываться от массы и даты выпуска и составит от Br4 083,7 до Br96 376,5, на автобусы и другую пассажирскую технику — от Br4 900,5 до Br42 471.

За самосвал, предназначенный для работы на бездорожье, ставка утильсбора будет от Br111 078 до Br326 700 в зависимости от массы и возраста техники. Сумма за прицепы и полуприцепы — Br38 640.

Постановление вступает в силу спустя 10 дней после официального опубликования.