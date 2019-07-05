ГАИ предложила ввести градацию по степени опьянения и ужесточить ответственность за управление автомобилем пьяными водителями.

Глава УГАИ МВД Беларуси полковник милиции Дмитрий Корзюк сообщил об этом в эфире телеканала ОНТ.

Дмитрий Корзюк в своем интервью подчеркнул, что ГАИ предложила разделить состояние алкогольного опьянения водителя.

К первой ступени будут относиться нарушители от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для них будет предусмотрен штраф, который увеличат до 100 БВ. Сроки лишения прав не изменятся – 3 года.

Вторую градацию будут составлять нарушители, у которых содержание алкоголя в крови будет от 0,8 промилле и более. Такие водители подвергнутся штрафу в 200 базовых величин, они лишатся прав на 5 лет.

По мнению Дмитрия Корзюка, ужесточения согласованы со всеми заинтересованными ведомствами и, вероятно, при переработке кодекса, эта норма будет внесена.