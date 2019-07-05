Целую неделю каникул добавят в 2020 году ученикам первых и вторых классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Также в Минобразовании установили время организации учебного процесса в учреждениях общего среднего образования: утверждены даты каникул и выпускных экзаменов на 2019/2020 учебный год.

Осенью школьники будут отдыхать 9 дней – с 1 по 9 ноября включительно. Зимние каникулы пройдут с 26 декабря по 11 января и составят 17 дней. Самые короткие каникулы весной с 30 марта по 4 апреля – 6 дней.

А вот ученики первых и вторых классов будут отдыхать дополнительно еще неделю с 17 по 23 февраля.