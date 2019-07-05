Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились индийском штате Одиша, сообщает New Indian Express.

Новорожденные весят около 4,3 кг. У них соединены грудные клетки и животы, одинаковый пульс и артериальное давление. Сейчас они проходят все необходимые обследования.

Специалисты пока не знают, что будет с девочками в дальнейшем: из-за общего сердца они повёрнуты друг к другу. Врачи не могут определить, делят ли они одно сердце на двоих.

Профессор Сародж Сатпати:

Разделение практически невозможно! У близнецов могут оказаться общими и другие жизненно важные органы. Это значительно уменьшит их шансы на выживание после операции.

Для наблюдения за сиамскими близнецами была сформирована специальная команда из семи врачей. Состояние близняшек нестабильно, они нуждаются в кислороде.