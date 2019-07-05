В этом году откроется доступ туристов к самой большой в мире неповрежденной античной мозаике в турецком городе Антакья.

Мозаика площадью более 830 квадратных метров 1300 лет назад была полом общественного здания. Фундамент этого здания пострадал во время землетрясений 526 и 528 годов, но мозаика не была разрушена. В 2010 году строители нашли ее во время возведения нового отеля, пишет издание Полит.ру.

Город Антакья был основан в 300 году до н. э. одним из полководцев и наследников Александра Македонского Селевком. Тогда он носил греческое название Антиохия. С 240 года до н. э. Антиохия стала столицей державы Селевкидов, а в 63 году до н. э. вошла в состав Римской империи. Антиохия была центром римской провинции Сирия и процветающим городом. В эпоху расцвета ее население достигало полумиллиона человек, и Антиохия была соперницей сначала Александрии, а затем Константинополя в качестве центра восточной половины империи.

Антиохийские мозаики известны ученым давно, а Археологический музей Антакье – это одно из крупнейших в мире собраний таких мозаик. Как правило, они демонтируются с места обнаружения и выставляются в помещении. Но грандиозные размеры мозаики, найденной в 2010 году, потребовали другого решения. Переносить ее в новое место, чтобы, как планировалось, построить отель, было слишком сложной задачей. Поэтому проект был изменен так, чтобы сохранить мозаику в изначальном месте. Археологи и архитекторы совместно разработали план музея-отеля. Мозаика находится на самом нижнем ярусе, а над ней на колоннах надстроен этаж с помещениями отеля. С балконов и мостков посетители могут рассмотреть мозаику.