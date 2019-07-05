Прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имеющегося имущества экс-президента Виктора Ющенко«, — сказал он.

Горбатюк добавил, что на сегодняшний день судебного заседания по рассмотрению этого дела еще не назначено.

Как сообщал Укринформ, Генпрокуратура предъявила подозрение экс-президенту Виктору Ющенко в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что Ющенко выдвинули подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Лещенко утверждает, что Ющенко якобы в сговоре с Януковичем целенаправленно перевел Межигорье с ГУД в сферу компетенции Кабмина. Правительство, в свою очередь, по словам нардепа, передало Межигорье в статус госпредприятия «Надра Украины», а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональное имение.

В то же время сам Ющенко отвергает это обвинение.

Впоследствии Ющенко также обвинил следователя Генеральной прокуратуры, предъявившего ему подозрение относительно «Межигорья», в конфликте интересов.

Виктор Ющенко, третий президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 года по 25 февраля 2010 года.