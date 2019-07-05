Футболисты борисовского БАТЭ обыграли минское «Динамо» со счетом 2:1 в центральном поединке 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Первая половина сегодняшнего матча на поле столичного стадиона «Трактор» прошла с преимуществом борисовчан, но только на 39-й минуте они добились успеха. Очередная затяжная атака действующих чемпионов с левого фланга завершилась проникающей передачей Эрвейна Мукама на капитана БАТЭ Игоря Стасевича, который с линии штрафной площади точно пробил под перекладину ворот Максима Плотникова. Вскоре минчане были близки к тому, чтобы сравнять счет, но мяч после штрафного удара Алексея Гавриловича угодил в штангу. Почти сразу после перерыва хозяевам все же удалось отыграться — на 54-й минуте игры результат сравнял хорватский легионер динамовцев Динко Треботич. Однако затем подопечные Алексея Баги вновь полностью завладели инициативой, и на 82-й минуте встречи сербский форвард БАТЭ Неманья Милич забил победный мяч. Борисовчане вышли на первое место.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 34 очка (14 матчей), «Динамо» (Брест) — 33 (13), «Шахтер» — 28 (13), «Динамо» (Минск) — 25 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 24. На последнем, 16-м месте, — столичное «Торпедо», у которого 6 очков, на два больше у «Гомеля», по 10 баллов в активе «Слуцка» и «Дняпра».