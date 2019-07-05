Амстердам не будет проводить Евровидение-2020. После победы местного исполнителя на конкурсе 2019 года Нидерланды получили право на его проведение.

Отказ Амстердама обусловлен отсутствием подходящего места. Все крупные площадки города заняты в даты, когда традиционно проводится конкурс.

Мэр города Фемке Халсема сообщила, что Ziggo Dome, в котором предполагалось организовать конкурс занят в нужные даты и перенести бронирование не удалось. RAI и Арена Йохана Кройфа также заняты, а еще одна площадка AFAS Live не подходит по размерам, сообщает songfestivalweblog.nl.

Мэрия и организаторы попытались рассмотреть вопрос проведения конкурса под открытым небом, но план оказался слишком сложным.

У Нидерладнов остается еще пять вариантов для проведения конкурса: Арнем, Ден Бош, Маастрихт, Роттерда и Утрехт. Ранее Бреда, Гаага и Леерварден уже отказались от такой чести. Вероятнее всего откажется и Утрехт.

Место проведения конкурса должно быть оглашено в августе.