Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать. Об этом сообщили РБК в полиции Лондона.

Таким образом, Скотленд-Ярд подтвердил информацию газеты Metro UK. Так, по данным газеты, Айсултан Назарбаев 5 июня укусил констебля Росса Сэмбрука, который пытался помешать ему совершить самоубийство.

По данному факту было возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции, которое рассмотрит Королевский суд лондонского района Саутуарк.