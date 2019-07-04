В Ватикане прошла встреча президента России Владимира Путина с папой римским Франциском. Встреча проходила в закрытом режиме, сообщает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что Франциск будет говорить о расколе в православии после получения независимости украинской церковью.

После встречи папа подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII века. А Путин преподнес понтифику икону с апостолами Петром и Павлом.

На приём в Ватикане российский президент опоздал на час. Примерно так же на встречу с папой он опаздывал и в предыдущие свои визиты в 2013 и 2015 годах.