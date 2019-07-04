Визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Беларусь ожидается в сентябре. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Постоянным координатором системы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

Особое внимание на встрече было уделено подготовке визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Минск в сентябре. Собеседники отметили целесообразность того, чтобы в программе визита существенное место заняла проблематика устойчивого развития.

Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Министерства иностранных дел с офисом ООН и представительствами учреждений системы ООН в Беларуси.