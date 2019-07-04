В Минске танк едва не вылетел на тротуар, где в этот момент находились люди. Видео инцидента в редакцию AUTO.TUT.BY прислал читатель Артем.

Судя по всему, инцидент произошел после парада по случаю Дня независимости, когда механизированная колонна возвращалась на базу. Напротив Дома печати на улице Сурганова механик-водитель не справился с управлением, в результате чего танк Т-72 занесло и едва не выбросило на тротуар.

К счастью, танк удалось остановить на проезжей части. Пострадавших в результате инцидента нет.