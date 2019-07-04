Девять миллионов литров виски уничтожены в результате пожара в американском штате Кентукки. Инцидент произошел на складах производителя бурбона Jim Beam. По данным СМИ, никто не погиб. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять огонь под контроль и прекратить его дальнейшее рапространение.

Вероятная причина пожара, по словам представителя компании, удар молнии в одно из помещений. Jim Beam Bourbon может понести убытки в размере 300 миллионов долларов. В штате Кентукки компании принадлежат 126 складов, на которых хранится около трех миллионов бочек с виски.