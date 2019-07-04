В мировом рейтинге скорости интернета Беларусь поднялась на 9 позиций

Беларусь во всемирном рейтинге скорости интернета 2019 заняла 57-е место, тогда как в 2018 году находилась лишь на 66-й позиции.

Проекты Cable.co.uk и M-Lab опубликовали исследование «Worldwide broadband speed league 2019», в котором составили рейтинг скорости широкополосного интернета в 207 странах мира.

В текущем рейтинге Беларусь со скоростью 13.19 Мбит/с занимает 57-е место. В списке прошлого года она находилась на 66-й позиции со скоростью 9.21 Мбит/с. В рейтинге 2017 года – 64-ю строчку со скоростью 6.68 Мбит/с.

Впрочем, улучшение позиции Беларуси в рейтинге можно объяснить не только повышением скорости интернета, но и увеличением количества стран в списке. Так в 2019 году там оказалось 207 государств, в 2018 – 200, а в 2017 – 189.

Первое же место в рейтинге стран с самым быстрым интернетом занял Тайвань. Увеличение скорости здесь обусловлено массовым переходом с ADSL на волокно (FTTP).

Вторую строчку рейтинга занимает Сингапур. На третьей позиции оказалась небольшая островная страна Джерси.

Средняя скорость глобальной широкополосной связи в мире, измеренная в период с 11 мая 2016 года по 10 мая 2017 года, составила 7,4 Мбит/с. Средняя скорость глобальной широкополосной связи, измеренная в период с 30 мая 2017 года по 29 мая 2018 года, составила 9,10 Мбит/с – рост на 23,35%.

Авторы рейтинга обращают внимание, что первые 100 стран по скорости интернета в списке увеличили свою среднюю скорость широкополосного доступа за год на 25,63%. Нижние 100 стран рейтинга увеличили свою среднюю скорость широкополосного доступа на 23,77%. Соответственно, разница в приросте скорости в годовом исчислении невелика.

Соседи Беларуси в рейтинге скорости интернета расположились следующим образом: Латвия заняла 16-е, Литва – 21-е, Польша-28-е, Россия – 53-е, а Украина – 81-е место.

Карта скорости интернета в мире-2019