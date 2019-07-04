Житель России совершил сразу несколько преступлений в белорусской столице.

Россиянин ограбил игравшую в подземном переходе девочку, а также похитил сумку у минчанина, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

На линию 102 обратился взволнованный минчанин и сообщил о том, что его избили, а затем похитили сумку с мобильным телефоном и денежными средствами. Уже далее в ходе разбирательств потерпевший пояснил, что накануне вечером к нему подошел молодой человек и попросил провести до одного из заведений столицы. Незнакомец пояснил, что он «не местный» и улиц столицы не знает. 33-летний потерпевший безоговорочно согласился. Проходя по одному из дворов Минска, злоумышленник набросился на минчанина и нанес удары ногой по голове и туловищу. После того, как мужчина потерял сознание, фигурант забрал сумку и скрылся в неизвестном направлении.

Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители установили еще одну потерпевшую — 14-летнюю девочку. Как пояснил подросток, в тот день она играла в переходе на музыкальном инструменте. В какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил из сумки, которая стояла рядом с музыкантом, кошелек с 45 рублями и скрылся в неизвестном направлении.

Столичные правоохранители отработали запись с камер видеонаблюдения и установили возможные приметы подозреваемого.

Спустя непродолжительное время схожий по приметам мужчина был замечен оперативниками на скамейке возле одного из столичных заведений во время розыскных мероприятий. Правоохранители подошли к злоумышленнику и предложили пройти в ближайшее районное отделение внутренних дел для разбирательств, на что 28-летний мужчина согласился. Направляясь в сторону РУВД, злоумышленник, по всей видимости, опасаясь, что его «рассекретят», попытался скрыться. Сотрудники милиции оперативно задержали мужчину и доставили в органы внутренних дел.

При себе у злоумышленника был обнаружен похищенный телефон.

Как оказалось, 28-летний житель Российской Федерации приехал в столицу накануне II Европейских игр на автобусе. Не имея денежных средств и определенного места жительства, мужчина ночевал на техническом этаже многоквартирного жилого дома и «подрабатывал» хищением имущества. Было установлено, что фигурант находится в Федеральном розыске Российской Федерации, неоднократно судим за разбой и кражи на территории России. На данный момент злоумышленник помещен в изолятор временного содержания

Материалы проверки переданы в Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигуранта.