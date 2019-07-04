Открытое письмо педагога-ветерана Ивана Дригайловского из Бреста премьер-министру Республики Беларусь С.Н.Румасу

Уважаемый Сергей Николаевич!

Хочу поделиться с Вами некоторыми мыслями о роли и месте, статусе и престиже учителя в современном обществе, о проблемах, которые нужно решать.

Зарплата «сеятеля разумного…»

За последние годы финансовое положение учителя в нашей стране несколько улучшилось, хотя мы еще далеки до уровня зарплаты коллег во многих странах мира. Судите сами: по данным Белстата, средняя зарплата наших школьных педагогов за 2018 год составила 791,5 рубля. В то время как (по данным Myfin.by) в Польше в декабре 2018 года средний заработок преподавателя-стажера составил 2900,20 злотого (1654 рубля), контрактного учителя – 3219,22 злотого (1836 рубля), назначенного учителя – 4176,30 злотого (2382 рубля), сертифицированного учителя – 5336,40 злотого (1837 рублей). Средняя заработная плата работников сферы образования в Литве в третьем квартале минувшего года составила 808 евро (1968 рублей), в Латвии – 822 евро (2002 рубля), Эстонии – 1132 евро (2757 рублей). Самые высокие зарплаты учителей в месяц в 2018 году, по данным Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭРС), в таких странах, как Люксембург – 10.000 евро, Германия – 6000 евро, Канада – 5500 евро, Япония – 5250 евро, Финляндия – 3900 евро, Франция – 2200 евро.

Существующая система оплаты труда педагогических работников в нашей стране архаична, не соответствует духу времени, статусу учителя в обществе и требует корректировки…

Полный текст Открытого письма С.Н.Румасу читайте в «Народной Воле» за 5 июля