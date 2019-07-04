Следственный комитет задержал двух подозреваемых по делу о взрывах во время осуществления праздничного салюта в Минске.

Как сообщил СК, подозреваемыми являются представители поставщика, которые прибыли в Минск для оказания технической помощи при осуществлении праздничного салюта. Мужчины 28 и 25 лет помогли так, что без жертв не обошлось.

По предварительным данным следствия, при зарядке мортир подозреваемые осуществляли механическое воздействие на пиротехнические заряды. Хотя правилами безопасности это категорически запрещено.

Следователи квалифицировали действия представителей поставщика как совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.