По словам исполняющего обязанности генсека организации, страны уже находятся на полпути решения этого вопроса.

Организация договора коллективной безопасности поддерживает идею президента Беларуси Александра Лукашенко провести встречу с главами НАТО, ООН, ОБСЕ, ШОС, заявил РИА Новости и.о. генсека ОДКБ Валерий Семериков, передает Sputnik.

Лукашенко предложил провести неформальную встречу генеральных секретарей ШОС, ООН, ОБСЕ, НАТО и ОДКБ по вопросам глобальной стабильности в июне, с таким заявлением глава государства выступил в середине июня на саммите ШОС.

«Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это во-первых. Во-вторых, мы уже на полпути решения этого вопроса, потому что мы провели десять встреч на уровне генеральных секретарей, председателей исполнительных советов ОДКБ, ШОС и СНГ. На нашем уровне трех региональных организаций мы всесторонние вопросы обсуждаем», — заявил в четверг Семериков.