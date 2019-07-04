В речи по случаю Дня Независимости Александр Лукашенко отреагировал на дискуссию, разгоревшуюся в связи с принятием нового закона о призыве на военную службу: «Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай – а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек – не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа».

Хорошо, что глава государства реагирует на общественное мнение – пусть в отрицательной форме, но реагирует. Плохо, что при этом наблюдается элементарная подмена понятий. «Топтали» министра Равкова вовсе не потому, что его оппоненты считают ненужным защищать свое Отечество и – если учесть дальнейшие слова Александра Григорьевича – готовы «слить» суверенитет Беларуси или России, или НАТО. «Топтали» его совершенно по иной причине.

По какой — об этом вы узнаете, когда прочитаете статью Александра Федуты в «Народной Воле» за 5 июля