12 ноября в Большом зале Дворца Республики состоится концерт легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Музыканты представят минским зрителям рок-шоу в рамках своего юбилейного тура, пишет интернет-газета Naviny.by.

Большинство альбомов Nazareth стали классикой рока. Выпущенные в их золотой период диски Razamanaz (1973), Loud’n’Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) и Close Enough For Rock’n’Roll (1976) — настоящие шедевры хард-рока, а баллада Love Hurts уже несколько десятилетий не покидает плей-листы многих радиостанций.

Стоимость билетов — от 35 до 110 рублей.