Девятиклассник Николай Петров 3 июля ходил смотреть парад и праздничный салют ко Дню Независимости вместе с родителями. Он успел сделать фотографию взрыва во время салюта. На его камере на телефоне зафиксировано время снимка — 22.20.

— Я стоял с родителями на набережной Комсомольского озера около спасательной станции. Там по всему периметру стояли солдаты. Когда произошел взрыв, людям, которые там были, военные сказали отойти под деревья. Все поняли, что что-то не так, и стали быстро отбегать, — говорит Николай.

По словам юноши, сначала салют был таким, как и обычно, а потом был странный залп и ощущение, что все как будто взорвалось на земле.

— Было очень громко, пошла звуковая волна. Потом был еще один залп и в небе появилась россыпь искр. Это визуально отличалось от обычного салюта.

Там, где стояли Николай с родителями, пострадавших не было. Но когда они возвращались домой, то видели четыре машины скорой помощи, которые ехали с сиренами в сторону набережной, вниз по противоположной стороне от офиса Белорусской калийной компании.

Во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие: разлетом осколков причинены телесные повреждения еще не менее чем девяти человекам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске.