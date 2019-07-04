Министерство обороны Беларуси заявляет, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, предположительная причина подрывов – некачественные заряды.

«Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс» (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм)», — говорится в заявлении Минобороны.

Там также сообщили, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

«Для исключения «человеческого фактора» (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя», — продолжили в министерстве.

«Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщалось, 3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.