Фото с сайта flipboard.com

Почему безработные воспринимают субсидии на открытие собственного дела как временную материальную помощь?

Комитет госконтроля обнаружил, что безработные, которым дают субсидии на развитие бизнеса, нередко используют их для личных нужд, а бизнес либо так и не начинают, либо сворачивают, едва открыв. Почему?

Государство предлагает после предоставления бизнес-плана бесплатные субсидии зарегистрированным в центрах занятости безработным, которые планируют стать предпринимателями, ремесленниками или заниматься агроэкотуризмом. Полученные деньги можно тратить только на цели, которые связаны с заявленной деятельностью. Иначе их придется вернуть.

В одиночку пробиться микробизнесу невозможно

Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов считает, что люди используют государственные субсидии на «неправильные» цели не всегда четко понимая, для чего они предназначены.

− Каждый из этих случаев надо бы рассматривать отдельно. Да и на уровне индивидуального предпринимателя отделить личные нужды от предпринимательской деятельности непросто. Вот купил ипэшник бензин и ездит на работу. Это личное или нет? – говорит представитель бизнес-союза.

Маргелов: Это лотерея с шансом на успех один к миллиону
Фото с сайта zautra.by

Безработные, получившие поддержку государства, растрачивают ее не от хорошей жизни. Они рискуют, чтобы поправить свое материальное положение.

К тому же, эксперты считают, что адресная поддержка бизнеса – не всегда самый правильный вариант. Не у каждого безработного есть предпринимательский дух и нужные для ведения бизнеса навыки. Да и бизнес в белорусских условиях нередко «прогорает». Даже успешные крупные бизнесмены нередко начинали с провалов. Раздавая деньги будущим предпринимателям, следует учитывать эти факторы.

— В одиночку пробиться микробизнесу практически невозможно. Это лотерея с шансом на успех один к миллиону, — говорит Виктор Маргелов.

Практику персонально раздавать деньги стоило бы сделать более жесткой, считает лидер бизнес-ассоциации.

Бизнесу нужны не только деньги, но и условия

Экономист Ярослав Романчук согласен, что индивидуальная поддержка желающих начать бизнес реализуется в Беларуси не в лучшей форме.

— Многие люди, которые получают такого рода дотации, воспринимают их как временную материальную помощь, — говорит экономист.

Маргелов: Это лотерея с шансом на успех один к миллиону
Ярослав Романчук. Фото: Радыё Свабода

Было бы лучше, если бы государство вместо раздачи денег отдельным начинающим предпринимателям, создало для малого и среднего бизнеса такие условия, прежде всего налоговые, в которых у него всегда была бы возможность начать новую деятельность, организовать рабочие места.

А так государство, с одной стороны, призывает людей становиться самозанятыми и некоторым оказывает безвозмездную финансовую поддержку, а с другой – условия для работы предпринимателей в стране такие, в которых просто не удается выжить из-за высокой налоговой нагрузки и других издержек.

Чтобы улучшилась ситуация на рынке труда, нужно увеличивать частный сектор. Тогда вопросы занятости безработных решались бы не совещаниями в исполкомах, а при помощи рыночных механизмов, включая биржу труда, отмечает Ярослав Романчук.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА