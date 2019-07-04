Он поздравил американского президента с Днем независимости.

Александр Лукашенко направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю Дня независимости. Он отмечается 4 июля.

В поздравлении отмечается, что поддержание дружеских отношений с США является одним из приоритетов белорусской внешней политики. Александр Лукашенко также намекнул Трампу на повышение уровня дипломатических контактов — возвращение послов.

«Убежден, что дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств», написано в поздравлении.

Также президент пожелал американцам и Трампу успехов и благополучия.

Информация о том, что Беларусь и США могут вернуть послов, появилась восемь месяцев назад. С тех пор прошло несколько встреч с представителями госдепартамента и других ведомств США. Беларусь сняла ограничения на число сотрудников посольства в Минске. Об этом в марте министр иностранных дел Владимир Макей уведомил заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента. Позднее замминстра Олег Кравченко допустил, что посол США может прибыть в Беларусь в течение года-двух.

Напомним, что в 2008 году в ответ на ужесточение санкций со стороны США, Беларусь понизила уровень дипломатических отношений. С тех пор США в нашей стране представляет временный поверенный, а штат посольства сокращен до минимума.

Интересно, что от имени США Беларусь и Лукашенко с Днем независимости поздравлял госсекретарь Майкл Помпео, а не президент Трамп.