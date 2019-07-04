Из-за жары критически упал уровень воды в реке Вилия (в Литве ее называют Нярис) и литовский министр окружающей среды Кястутис Мажейка обратился к своему белорусскому коллеге с просьбой о помощи, сообщает Министерство окружающей среды Литвы.

«Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Вилии. Они могут дать больше воды и тем самым спасти флору и фауну», — заявил Кестутис Мажейка.

Снижение уровня воды угрожает водным экосистемам, флоре и фауне бассейна Вилии, а также судоходству в Литве и Беларуси.

В своем письме литовский министр спрашивает у белорусской стороны, не проводилась ли какая-либо деятельность на территории Беларуси, которая привела к падению уровня воды в Вилии после засушливой погоды, и содержится просьба принять все необходимые меры для поддержания естественного стока реки.