Научно-исследовательская лаборатория «Функциональное питание» открылась в НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, передает БЕЛТА.

В НПЦ отметили, что в мире растет число заболеваний, основная причина развития которых — нарушения в питании.

Основной задачей специалистов лаборатории будет профилактика этих болезней, разработка научных подходов для создания новых видов продуктов с учетом индивидуальных особенностей человека.

В лаборатории при обследовании пациентов будут измерять рост, вес, анализировать состав тела — соотношение мышечной и жировой ткани и воды, оценивать функциональное состояние организма, его адаптационные возможности, состояние иммунитета, рассчитывать биологический возраст, проводить мониторинг глюкозы. После этого с учетом анамнеза пациента будут предложены варианты корректировки рациона, особая диета с включением специализированных, функциональных продуктов питания.

Функциональные продукты питания — новое направление современных пищевых технологий. Развитие функциональных продуктов — мировой тренд, связанный с необходимостью восполнения недостающих витаминов и минералов в питании человека.