На российском глубоководном аппарате возник пожар в аккумуляторном отсеке, заявил Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Путиным. Ядерная энергетическая установка полностью работоспособна, подчеркнул министр.

Основной причиной чрезвычайного происшествия с российским глубоководным аппаратом в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, в четверг, 4 июля. По словам министра, затем возгорание «получило некое распространение».

Ядерная энергетическая установка аппарата «изолирована и безлюдна», добавил министр. Она находится «полностью в работоспособном состоянии», подчеркнул Шойгу, отметив, что рассчитывает на восстановление аппарата в «достаточно короткие сроки».

Погибли 14 моряков-подводников

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Позднее Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

Ряд российских СМИ, среди которых РБК и «Новая газета», писали, что катастрофа произошла на атомной подводной станции «Лошарик» (АС-12). В свою очередь, интернет-издание «Газета.ru» и газета «Коммерсант» сообщили, что возгорание произошло на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31.