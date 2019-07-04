В мае 2019 года в Беларуси уволили более 59 тысяч человек, при этом приняли на работу только 46 тысяч человек. Подобная динамика сохраняется в стране уже седьмой месяц.

По данным Национального статистического комитета, в последний раз количество принятых на работу сотрудников превышало количество уволенных в октябре прошлого года. С тех пор статистика идёт в обратную сторону – уволенных становится всё больше.

Активнее всего в мае нынешнего года увольняли сотрудников образования. В этой сфере было зарегистрировано на 51 % больше уволенных, чем принятых на работу.

Также в мае работодатели активно увольняли сотрудников финансовой и страховой деятельности, работников здравоохранения, промышленности, культуры и спорта.

Единственная сфера, где было зарегистрировано большее количество принятых на работу по сравнению с уволенными – это сфера информации.

Стоит отметить, что за весь 2018 год было уволено 715 тысяч 436 человек, а принято на работу было на 41 тысячу 989 человек меньше.