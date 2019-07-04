День независимости завершился трагедией: от осколка салюта погибла женщина, есть раненые

Во время праздничного салюта в Минске 3 июля произошло ЧП. По словам очевидцев, несколько снарядов разорвались слишком низко. Осколками ранило пожилую женщину, ее не удалось спасти. Также ребенок ранен в руку. Выбило стекла в зданиях в разных частях города. Кроме того, сообщают, что после парада танк «чуть не влетел в пешеходов». Следственный комитет подтвердил информацию о произошедшем.

01.00 По информации Следственного комитета, на места происшествий незамедлительно выбыли специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД и скорой помощи.

Территорию у парка Победы и в районе спорткомплекса «Динамо» оцепили.

00.00 Слишком низко взорвались несколько залпов салюта, осколок трубки, из которой вылетает фейерверк, попал в горло 64-летней зрительнице, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь.

Медики оказывали ей помощь, но спасти женщину не удалось, она скончалась.

По словам очевидцев, ее реанимировали около 30 минут.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет сообщает еще о нескольких пострадавших, как минимум четверо доставлены в больницы.

«Женщину зацепило осколком на набережной Свислочи в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и пережимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Увел ребенка от места боевых действий», — сообщил читатель «Нашей Нивы» Владимир.

«На комсомольском взорвались две установки или два залпа на старте. У спорткомплекса „Динамо“ повылетали стекла», — написал очевидец Александр.

Еще одна очевидица, которая находилась в районе Стелы «Минск — город герой», сообщила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался, пишет TUT.BY.

А это фото разбитых окон в доме по улице Червякова, 4. Читательница сообщила, что «в доме как минимум 5 таких окон».

Работают сотрудники МЧС — под разбитыми окнами многоэтажки выставили оранжевые фишки, чтобы под ними не ходили люди.

Фото прислал читатель Дмитрий.

Территорию вокруг места происшествия оцепили. Там работают криминалисты.

Присутствуют кареты скорой помощи. Врачи оказали помощь подростку. Его друг, 15-летний Влад, рассказывает:

— Смотрели салют за дамбой, на набережной. Взорвался салют, у Егора резко нога болеть стала, он упал от боли. Мы вообще не видели — осколок к нему прилетел, или что-то. Царапина большая, штанину порвало.