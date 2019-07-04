Как можно оценить уровень госдолга Беларуси? Так ли он критичен на данный момент, как говорят некоторые эксперты?

Министр финансов Максим Ермолович заявил недавно, что Беларусь обеспечена источниками для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году, имеет задел на следующий год, чтобы этот долг обслуживать «по полной». И влияет ли уровень госдолга на уровень доходов белорусов или они друг от друга не сильно зависят? Свое мнение об этом в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев.

Свое мнение об этом в комментарии Myfin.by высказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– На самом деле, уровень государственного долга в Республике Беларусь можно оценивать по принципу стакана, до половины налитого водой, – он наполовину пуст или наполовину полон? Дело в том, что в Беларуси соотношение госдолга к внутреннему валовому продукту находится приблизительно на уровне 45% и – «плюс-минус» — колеблется в этих пределах. Его можно назвать и не очень большим, и не очень маленьким.

Беларусь исправно платит по своим долгам

Все зависит от того, какова перспектива пополнения государственной казны, формирования бюджета и обслуживания этого самого долга.

Начну с последнего. На самом деле Беларусь в течение своей суверенной истории, с начала 90-х годов, никогда не была неисправным плательщиком. И, по большому счету, у нас никогда не было ситуации, близкой к дефолту. При любых обстоятельствах Беларусь исправно платит по своим долгам и исправно обслуживает госдолг. Это достаточно большой плюс, особенно с рейтинговой точки зрения.

И это, в свою очередь, дает возможность привлекать другие средства в виде кредитов, инвестиций на иных, более удобных для госбюджета, условиях: более низкий процент, более длинные сроки и более ликвидные площадки размещения наших долговых обязательств.

Например, те ценные бумаги, которые размещаются в европейских юрисдикциях, допустим, на Лондонской площадке или во Франкфурте. Безусловно, они более высоко котируемые, и отношения к этим долговым обязательствам более, скажем так, доверительные со стороны инвесторов. Это неоспоримый плюс.

Что же касается того, что сумма задолженности Беларуси достигла такого размера, то, по сути, на протяжении нескольких лет принципиально она не меняется — приблизительно с 2014 года. То есть, эта сумма достигла определенного уровня и практически резко не снижается, но и не увеличивается.

Можно говорить о том, что сейчас Беларусь фактически работает на обслуживание тех задолженностей, которые были сформированы ранее – в конце 1990-х, начале 2000-х годов, в кризисные моменты.

Факт, что задолженность не снижается, говорит о том, что на самом деле поступлений в бюджет, может быть, не так много, как хотелось бы. А то, что не растет, – свидетельствует о том, что на самом деле у государства нет таких внешних и внутренних заимствований, которые заставляли бы делать все новые и новые и тем самым увеличивать эту задолженность.

Такой баланс – это в общем-то хорошо. Безусловно, если бы госдолг Беларуси снизился до уровня, скажем, в размере 5-10%, то было бы еще лучше.

Но существующий уровень госдолга и его соотношение к ВВП по большему счету не критичны, когда государство в состоянии обслуживать свой долг. Есть масса примеров, когда крупные и развитые государства, например, Италия, Япония, имеют соотношение задолженности к ВВП в разы, превышающее наше. И, по большому счету, никто там, говоря современным языком, «не парится» по поводу этого.

Происходит это по той простой причине, что у них реальный сектор генерирует прибыль, налоги и эти поступления позволяют государству чувствовать себя вполне комфортно. То же самое касается доходов населения, доходов домохозяйств.

Важен баланс

На самом деле соотношение между государственным долгом и уровнем доходов населения достаточно косвенное, или «касательное». Все-таки государство направляет на обслуживание своего долга, своих обязательств те средства, которые закладываются в бюджет. И в тот же бюджет закладываются все остальные выплаты, в том числе на социальные нужды, на развитие соцсферы. Этот баланс при формировании бюджета более важен, чем соотношение госдолга к внутреннему продукту.

В отношении уровня доходов населения Беларуси, безусловно, проблема кроется совершенно в другом – это и эффективность нашего производства, и уровень квалификации наших работников, производительности труда, и множество других факторов, которые напрямую не связаны именно с государственной задолженностью.

Безусловно, сегодня никто наше государство не ставит перед фактом, что мы разом должны рассчитаться по всем долгам. И если бы так стоял вопрос, то, конечно, сразу нам трудно было бы выплатить все долги.

Например, по сравнению с нашим ближайшим экономическим партнером – Российской Федерацией, у которой соотношение всех долгов — и государственного, и корпоративного — приблизительно сопоставимо с теми уровнями резервов, которые накоплены государством.

То есть Россия в этом смысле совершенно не испытывает никаких «головных болей». По гамбургскому счету, если вдруг кто-то предъявит ей все обязательства к исполнению, то Россия может их выполнить нажатием одной клавиши.

Важно еще понимать, что инвесторам не интересно получить сразу одномоментно все свои деньги обратно. Им на самом деле интересно, чтобы эти деньги работали и приносили прибыль. И вот до тех пор, пока долг Беларуси будет обслуживаться и с этим не будет возникать проблем, — думаю, у нас никаких беспокойств и не должно быть.