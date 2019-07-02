Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который осенью состоится в Житомире.

Об этом БЕЛТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации», — сказал Игорь Кизим.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии. «Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», — отметил посол.