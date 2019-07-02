Белоруска Виктория Азаренко одержала победу в первом раунде одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, — 6:4, 6:4. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).

Еще две белоруски проиграли свои стартовые поединки одиночного разряда. Александра Саснович оказала упорное сопротивление экс-первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение в двух партиях — 4:6, 5:7. Арина Соболенко (11) проиграла словацкой теннисистке Магдалене Рыбариковой (139) — 2:6, 4:6.