В некрополе Саккары на севере Египта археологи обнаружили несколько десятков мумифицированных тел.

Историческую находку сделали у подножия пирамиды Джосера – самой древней сохранившейся пирамиды в мире. Она была построена в 2650 году до нашей эры (дата приблизительна).

Останки захоронили гораздо позже – их возраст оценили примерно в две тысячи лет, сообщает mir24.tv со ссылкой на Science in Poland.

Ученые исследовали так называемый Сухой ров – траншею глубиной около 20 метров и шириной около 40, которая окружает монументальное строение.

Оказалось, что ее использовали для погребения усопших.

Большинство из них закопали прямо в песок. Некоторые мумии лежали в деревянных гробах, которые выглядели не совсем типично для египетской культуры.

Так, на крышке одного из саркофагов сохранились письмена, имитирующие иероглифы. Ученые предположили, что их создатель был неграмотен и пытался нарисовать символы, которые мог видеть раньше.

Смысл его «творения» остался неизвестным, поскольку иероглифы так и не сложились в связный текст.

На шее лежавшей внутри мумии уцелели остатки разноцветного ожерелья.

Кроме того, в нижней части гроба были изображены два «неуклюжих» пса, изображавших бога Анубиса. Древний художник выкрасил фигуры в синий цвет, хотя обычно бога рисовали черным – вероятно, это отсылка к мифу, гласящему, что волосы богов сделаны из драгоценного синего камня.

Археологи отметили, что могилы подверглись разграблению, из-за чего часть артефактов, в том числе резные маски усопших, безвозвратно пропала.