Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовывают новую методику распределения ввозных таможенных пошлин, почти пришли к единому пониманию, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович журналистам в Минске во вторник.

«Советом (Высшим Евразийским экономическим советом — ЕФ) даны поручения правительствам и министерствам финансов совместно с Евразийской экономической комиссией отработать методику данного распределения. Мы сейчас активно взаимодействуем со специалистами комиссии с тем, чтобы прийти к согласованному решению», — сказал Ермолович.

«Мы уже на 90% пришли к единому понимаю, какая должна быть методика расчета вклада каждой страны в общее распределение ввозных таможенных пошлин. Когда мы эту методику согласуем, сможем выйти на решение данного распределения», — добавил он.

«Позиция Беларуси здесь довольно четкая. (…). Она основывается на внутреннем потреблении товаров третьих стран каждой из стран-членов ЕАЭС. На базе этого импорта рассчитываются таможенные пошлины, которые страны потенциально могли бы получить в результате импорта напрямую этих товаров. И уже потом рассчитывается вклад в общую сумму таможенных пошлин для каждой страны исходя из этих параметров», — пояснил министр. «Это основа. По ней мы на 100% согласовали позиции с Евразийской комиссией. Остались только некоторые шероховатости по поводу того, какие тарифы применять», — добавил Ермолович.

Отвечая на вопрос, на сколько сможет возрасти доля Беларуси после пересмотра действующих нормативов распределения таможенных пошлин, он предложил дождаться согласования методики. «Пока не согласована методика, не хотелось бы делать каких-то прогнозов. Дайте нам договориться», — сказал глава Минфина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил ранее, что Минск больше не поддержит продление действующей методики распределения сумм ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, поскольку она невыгодна для белорусской стороны.

Первый замглавы Минфина Беларуси Юрий Селиверстов уточнил позднее, что Минск предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза каждые три года «с учетом различных факторов, в том числе объема импорта».

Нынешние нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин действуют до 31 декабря 2019 года и устанавливают следующие пропорции: Армения — 1,22%; Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%; Россия — 85,265%.