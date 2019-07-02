В 2020 году нижние пороговые значения централизованного тестирования изменятся: теперь абитуриентам для поступления нужно будет набрать больше баллов.

В этом году появилась новая методика подсчета баллов ЦТ, а пороговые значения оставались такими же, как и в 2018 году. Удовлетворительными по белорусскому и русскому языкам считаются отметки выше 10 баллов включительно, а для филологического профиля от 25 баллов включительно.

Первые профильные предметы имеют самые высокие пороговые значения. Математика, физика, химия и биология должны быть сданы абитуриентом на оценки выше 20 баллов включительно. По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам неудовлетворительными оценками считаются баллы от 0 до 24 включительно.

По второму профильному предмету абитуриент должен получить баллы выше 10 включительно (по математике, физике, химии и биологии). По истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам неудовлетворительными считаются баллы от 0 до 14 включительно.

В 2020 году нижние пороговые значения ЦТ повысятся.