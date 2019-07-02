С 1 июля в Беларуси ввели дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию. Данное решение отражено в постановлении Совета Министров от 1 июля 2019 года №442, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сайт правительства.

С 1 июля потребление электроэнергии населением для бытовых целей будет рассчитываться по трем фазам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) с коэффициентом 0,6 к одноставочным тарифам, в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) с коэффициентом 1,8, в оставшийся временной промежуток (с 6.00 до 17.00) с коэффициентом 0,7.

В правительстве полагают, что введение дополнительной дифференциации позволит сгладить вечерний максимум нагрузки энергосистемы и перенести приоритет электропотребления с периода максимума нагрузки на ночное время суток.

Трехфазная дифференциация тарифов позволит потребителям сэкономить на платежах за электроэнергию до 11%.