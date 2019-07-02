«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало.

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания «Победа» — в Карловы Вары. По информации российских авиакомпаний, это произошло из-за решения чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения. «Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля.

В связи с этим отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва — Прага — Москва за 2 июля, при этом в тот же день будут выполнены два рейса по тому же маршруту — SU2012/2013 и SU2024/2025. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться на рейсы других перевозчиков, указывается далее в заявлении «Аэрофлота».

Рейсы задерживаются на неопределенный срок

Пресс-служба «Уральских авиалиний» также сообщила об аннулировании Чехией разрешений на полеты в Прагу со 2 июля. В связи с этим рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага, а также оба обратных рейса, запланированные на этот день, «пока задерживаются на неопределенный срок», указывается в заявлении авиакомпании в Facebook.

По данным «Интерфакса», лоукостер «Победа» также отменяет 2 июля рейсы Москва — Карловы Вары. С чем именно связано решение чешских авиационных властей отозвать выданные российским авиакомпаниям разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока не поступало. DW направила запросы в МИД Чехии, а также в министерство транспорта и ведомство гражданской авиации.

«Уральские авиалинии» возобновляют полеты

Позже в тот же день «Уральские авиалинии» сообщили о возобновлении полетов. «Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу», — сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Между тем, по данным «Интерфакса», решение авиационных властей Чехии было связано с их позицией по условиям перевозки по транссибирским маршрутам для чешской авиакомпании. «И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — заявил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.