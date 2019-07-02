Российский певец Николай Басков узнал о смерти своего отца прямо перед выходом на сцену на церемонии закрытия II Европейских игр в Минске.

В Instagram «золотой голос России» опубликовал видеозапись своего выступления в дуэте с лучшим сопрано Беларуси Оксаной Волковой с композицией Con Te Partirò.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа… и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара… наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал Басков.

Известно, что Виктор Басков, отец певца, скончался в возрасте 68-ми лет. В последнее время он тяжело болел.