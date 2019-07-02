На глубоководном аппарате в российских водах 1 июля произошел пожар. 14 подводников погибли, сообщает Росбалт со ссылкой на Минобороны РФ.

ЧП случилось на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ. Возгорание возникло в ходе проведения биометрических измерений. Подводники погибли из-за отравления продуктами горения.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны. Причины трагедии устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ РФ.