Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном заявил, что у Беларуси «нет закрытых тем с Арменией».

Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери, — сказал Лукашенко в ходе встрече.

Стоит отметить, что между Арменией и Беларусью отмечается положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве.

В минувшем году товарооборот между странами составил более 50 млн долларов. В 2018 году также значительно увеличился экспорт белорусских товаров – на 30 %, а импорт почти на 37 %.

Беларусь поставляет в Армению крепкие спиртные напитки, мебель, сгущённое молоко, сливки, лекарственные средства, автомобильные шины, бумагу и многое другое.

С участием белорусского капитала в Армении функционируют три предприятия, а в Беларуси с участием армянского капитала функционируют 57 предприятий.