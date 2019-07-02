Масштабное мероприятие состоится 16-18 июля в Санкт-Петербурге и соберет высокопоставленных чиновников двух стран.

Президенты Беларуси и России обсудят предложения по дальнейшей интеграции на полях Форума регионов, заявил белорусский министр экономики Дмитрий Крутой, сообўает Sputnik.



«Я думаю, что на уровне президентов первое предметное обсуждение состоится в Петербурге в рамках Форума регионов 16-18 июля. Я думаю, что коллеги уже будут готовы по блокам доложить текущую ситуацию», — предположил министр.

По его словам, в настоящее время продолжается обсуждение в рамках рабочей группы по интеграции. Вместе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным периодически организовываются заседания, где делаются доклады по различным отраслям.

«На самом деле заканчивается отработка мероприятий самой программы и той пояснительной записки, которая будет обозначать контуры тех дорожных карт, которые должны быть готовы примерно к 1 ноября текущего года», — напомнил Крутой.

При этом сейчас готовится несколько предложений по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

«Порядка десяти дорожных карт по всем ключевым отраслевым направлениям — промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы», — уточнил белорусский чиновник.

В настоящее время не осталось больших вопросов, которые не удалось согласовать двум сторонам на уровне экспертов, отметил он. Сейчас специалисты работают над формулировками, которые учтут общие интересы.

«Есть тяжелые темы, о которых вы прекрасно знаете, которые остаются на уровне президентов», — резюмировал глава Минэкономики.

Четвертый Форум регионов Беларуси и России пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге.