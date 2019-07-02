Основатель сайта «Сильные новости» — о том, чем отличается жизнь в столице и других городах Беларуси.

— После публикации о том, как в Гомеле ребенок упал в обморок в автобусе из-за жары, в городе создали приложение, которое позволяет отслеживать перемещение автобусов с кондиционерами, — пишет Петр Кузнецов. — Хорошая попытка, но… Выяснилось, что по более чем полумиллионному городу курсирует целый один такой автобус. Целый один. Соответственно, по какому-то (не знаю, по какому именно) одному маршруту.

Боюсь предположить, сколько таких транспортных средств есть в других городах, которые не столица. Хорошо, что в Минск закупили целых 300 таких автобусов. Он, конечно, в 300 раз больше и Гомеля, и всей Беларуси. Там в 300 раз нужнее.

Не так давно была публикация о том, что прививки от ветрянки в Беларуси делают только минским детям. А тем, кто прописан не в Минске, говорят, мол, езжайте в Литву, делайте за деньги.

Я полагаю так. Всем 7,5 миллионам белорусов, которые живут не в Минске, для того, чтобы почувствовать себя людьми, надо переехать. Или в Минск, или в Литву.