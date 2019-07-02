Генеральной прокуратурой в соответствии с поручением Главы государства проводится проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в г.Бресте.

В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО «ПАК-управление»; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»; Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав».

1 июля к указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей.

Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.